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09:23 (мск), источник: Sputnik.by

Без прав и шлемов: катание на мопеде обернулось для школьницы больницей

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Школьница попала в реанимацию в результате опрокидывания мопеда, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел в минувшую пятницу ближе к полуночи в деревне Семигостичи. По предварительной версии инспекторов, 15-летний школьник вместе со своей сверстницей катался на мопеде Viper и при повороте транспортное средство опрокинулось.

В результате происшествия 15-летняя девушка была госпитализирована в реанимацию Столинской районной больницы.

В результате проверки было установлено, что водитель и пассажир мопеда были без шлемов. Парень, управлявший транспортным средством, еще не достиг возраста получения водительских прав.

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