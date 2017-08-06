Более 14 тысяч выпускников не преодолели пороговый уровень ЕНТ
В Едином национальном тестировании, завершившемся 1 июля, приняли участие 88595 школьных выпускников. 67627 человек проходили тестирование на казахском языке, 20968 — на русском.
В Едином национальном тестировании, завершившемся 1 июля, приняли участие 88595 школьных выпускников. 67627 человек проходили тестирование на казахском языке, 20968 — на русском.
«Максимальных 140 баллов в этом году не набрал никто. 14066 человек пороговый уровень ЕНТ не преодолели.
84% участников ЕНТ-2017 благополучно преодолели пороговый уровень, необходимый для поступления в высшие учебные заведения, сообщило Министерство образования и науки РК на странице в Instagram.
Больше всего участников — 21327 человек — было зарегистрировано в