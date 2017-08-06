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10:20 (мск), источник: Nur.kz

Более 14 тысяч выпускников не преодолели пороговый уровень ЕНТ

В Едином национальном тестировании, завершившемся 1 июля, приняли участие 88595 школьных выпускников. 67627 человек проходили тестирование на казахском языке, 20968 — на русском.

Источник: РИА "Новости"

«Максимальных 140 баллов в этом году не набрал никто. 14066 человек пороговый уровень ЕНТ не преодолели.

84% участников ЕНТ-2017 благополучно преодолели пороговый уровень, необходимый для поступления в высшие учебные заведения, сообщило Министерство образования и науки РК на странице в Instagram.

Больше всего участников — 21327 человек — было зарегистрировано в Южно-Казахстанской области.

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