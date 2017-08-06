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09:58 (мск), источник: ТАСС

Fox: девятилетний американец ответил на объявление о приеме на работу в NASA

NASA опубликовало объявление о поиске специалиста в области предупреждения биологического и органического заражения во время пилотируемых и беспилотных экспедиций со ставкой до $187 тыс. в год.

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Девятилетний житель США Джек Дэвис откликнулся на объявление о замещении вакантной ставки в Национальном управлении по аэронавтике и освоению космического пространства (NASA). NASA требуется специалист с общими знаниями физики. Зарплата предлагается в размере от $124,4 тыс. до $187 тыс. в год.

«Меня зовут Джек Дэвис, и я хотел бы подать заявление на замещение должности защитника планеты. Мне только девять лет, однако я считаю себя годным для этой работы», — цитирует телеканал Fox News в субботу письмо юного американца.

Джек изложил довольно оригинальный довод, который убедил его обратиться в NASA.
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«Моя сестра называет меня инопланетянином, я посмотрел практически все фильмы про космос и инопланетян, — похвастался ребенок. — Я также посмотрел шоу героев “Марвела” и надеюсь посмотреть картину “Люди в черном”. Я хорош в видеоиграх. Я молод, поэтому легко смогу научиться мыслить, как инопланетяне».

NASA опубликовало объявление о поиске специалиста в области предупреждения биологического и органического заражения во время пилотируемых и беспилотных экспедиций по исследованию космического пространства. Иными словами, речь идет о предотвращении проникновения земных микроорганизмов на борт космических кораблей или станций.

Директор департамента планетарных наук NASA Дэвид Грин счел целесообразным лично ответить на письмо юного американца.

«Мы постоянно ищем подающих надежды ученых и инженеров, поэтому я надеюсь, что ты будешь усердно учиться и успевать в школе. Мы надеемся в один прекрасный день встретиться с тобой в NASA», — отметил Грин.

Комментарии
1
Alex Heavy
Всё правильно дружище, у американцев развитие на уровне 9 летнего ребёнка.
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