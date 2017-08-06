Fox: девятилетний американец ответил на объявление о приеме на работу в NASA

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Девятилетний житель США Джек Дэвис откликнулся на объявление о замещении вакантной ставки в Национальном управлении по аэронавтике и освоению космического пространства (NASA). NASA требуется специалист с общими знаниями физики. Зарплата предлагается в размере от $124,4 тыс. до $187 тыс. в год.

«Меня зовут Джек Дэвис, и я хотел бы подать заявление на замещение должности защитника планеты. Мне только девять лет, однако я считаю себя годным для этой работы», — цитирует телеканал Fox News в субботу письмо юного американца.

Джек изложил довольно оригинальный довод, который убедил его обратиться в NASA.

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«Моя сестра называет меня инопланетянином, я посмотрел практически все фильмы про космос и инопланетян, — похвастался ребенок. — Я также посмотрел шоу героев “Марвела” и надеюсь посмотреть картину “Люди в черном”. Я хорош в видеоиграх. Я молод, поэтому легко смогу научиться мыслить, как инопланетяне».

NASA опубликовало объявление о поиске специалиста в области предупреждения биологического и органического заражения во время пилотируемых и беспилотных экспедиций по исследованию космического пространства. Иными словами, речь идет о предотвращении проникновения земных микроорганизмов на борт космических кораблей или станций.

Директор департамента планетарных наук NASA Дэвид Грин счел целесообразным лично ответить на письмо юного американца.