В 2017 году школьники Молдовы могут лишиться первого сентября

Источник: Sputnik.md

В 2017 году первое сентября выпадает на пятницу, после чего следуют два выходных дня.

Ранее правительство включило в повестку проект постановления о переносе ряда выходных дней в 2017 году.

Согласно документу, подготовленному министерством труда, социальной защиты и семьи, первое сентября должно быть объявлено выходным днем. Таким образом, учебный год начнется с четвертого сентября. А девятое сентября станет в этом году рабочим днем.