В 2017 году школьники Молдовы могут лишиться первого сентября
КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Новый учебный год может начаться в Молдове не традиционно, первого сентября, а позже.
КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Новый учебный год может начаться в Молдове не традиционно, первого сентября, а позже.
В 2017 году первое сентября выпадает на пятницу, после чего следуют два выходных дня.
Ранее правительство включило в повестку проект постановления о переносе ряда выходных дней в 2017 году.
Согласно документу, подготовленному министерством труда, социальной защиты и семьи, первое сентября должно быть объявлено выходным днем. Таким образом, учебный год начнется с четвертого сентября. А девятое сентября станет в этом году рабочим днем.
Вопрос этот должен решиться на одном из ближайших заседаний правительства.