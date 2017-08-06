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10:15 (мск), источник: Sputnik.md

В 2017 году школьники Молдовы могут лишиться первого сентября

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Новый учебный год может начаться в Молдове не традиционно, первого сентября, а позже.

Источник: Sputnik.md

В 2017 году первое сентября выпадает на пятницу, после чего следуют два выходных дня.

Ранее правительство включило в повестку проект постановления о переносе ряда выходных дней в 2017 году.

Согласно документу, подготовленному министерством труда, социальной защиты и семьи, первое сентября должно быть объявлено выходным днем. Таким образом, учебный год начнется с четвертого сентября. А девятое сентября станет в этом году рабочим днем.

Вопрос этот должен решиться на одном из ближайших заседаний правительства.

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