Борт Sunday Airlines отправился за туристами в Египет
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Борт авиакомпании Sunday Airlines отправился за туристами в Египет, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Борт авиакомпании Sunday Airlines отправился за туристами в Египет, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня из Алматы вылетел самолет компании Sunday Airlines, который заберет туристов, отдыхавших в
Напомним, сбои в расписании чартерных рейсов Sunday Airlines по всем направлениям идут третий день. По информации туроператоров, причина в поломке одного из самолетов авиакомпании.
5 августа сообщалось, что туристы в Египте, которые должны были вылететь домой, могут застрять до 8 августа. Сегодня компания нашла самолет, чтобы вывезти туристов из Египта. Тем временем задержки чартеров по другим направлениям продолжаются. Рейс из Атырау в Анталью, который должен вылетать 8 августа, уже передвинули на 6 часов.