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10:18 (мск), источник: Kazinform

Борт Sunday Airlines отправился за туристами в Египет

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Борт авиакомпании Sunday Airlines отправился за туристами в Египет, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Сегодня из Алматы вылетел самолет компании Sunday Airlines, который заберет туристов, отдыхавших в Шарм-эш-Шейхе. Вылет самолета из Шарм-эш-Шейха объявлен на 13.15 местного времени. Это рейс 490, который должен был отправиться из Египта в Алматы вчера, 5 августа в 22.10 по египетскому времени», — сообщил руководитель туристической компании Easy Travel Нуралхан Бисенов.

Напомним, сбои в расписании чартерных рейсов Sunday Airlines по всем направлениям идут третий день. По информации туроператоров, причина в поломке одного из самолетов авиакомпании.

5 августа сообщалось, что туристы в Египте, которые должны были вылететь домой, могут застрять до 8 августа. Сегодня компания нашла самолет, чтобы вывезти туристов из Египта. Тем временем задержки чартеров по другим направлениям продолжаются. Рейс из Атырау в Анталью, который должен вылетать 8 августа, уже передвинули на 6 часов.

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