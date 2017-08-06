Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Совершила 40 правонарушений: полпред Путина о племяннице Рогозина
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
МиГ-41 получит новейшее электромагнитное оружие – СМИ
В Одессе может начаться второй Донбасс - Киев
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дождливая рабочая неделя ожидает жителей Иркутска

Температура воздуха будет колебаться от +23 до +27°C.

Источник: IrkutskMedia.ru

Дожди прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +23 до +27°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 7 августа, малооблачно, дождь, гроза. Температура воздуха составит +23°C. Ветер северо-западный, 3 м/с.

Во вторник, 8 августа, переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Столбик термометра покажет +27°C. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

В среду, 9 августа, будет переменная облачность, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха около +23°C. Ветер северо-западный, 5 м/с.

В четверг, 10 августа, переменная облачность, небольшой дождь. Столбик термометра установится на отметке +24°C. Ветер северо-западный, 4 м/с.

В пятницу, 11 августа, переменная облачность, небольшой дождь. За окном будет +28°C. Ветер юго-восточный, 3 м/с.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+21°
полупрозрачная облачность
763 мм рт. ст.
повышенное
60 %
повышенная
2 м/с
легкий ветер
 Tele2 открывает в Иркутской области 4G-кинотеатры
Облачная погода ожидает жителей Иркутска в воскресенье, 6 августа
Трамп поблагодарил Россию и КНР за поддержку санкций против КНДР
СМИ: Британия готова заплатить €40 млрд за выход из Евросоюза
Россельхознадзор отчитался об уничтожении санкционной продукции
В ФРГ предложили отложить вопрос Крыма и наладить отношения с РФ
Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта на ЧМ
Пленный боевик заявил о подготовке террористов для атак в Европе
В Абхазии заявили о «мощной волне отказов туристов» от поездок
Спорт
Гэтлин победил Болта на последней стометровке ямайца в карьере Никто не был готов к тому, что восьмикратный чемпион ОИ, заранее объявивший о завершении карьеры после лондонского ЧМ, не выиграет свой последний забег на 100 метров
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь