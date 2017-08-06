Дождливая рабочая неделя ожидает жителей Иркутска
Температура воздуха будет колебаться от +23 до +27°C.
Температура воздуха будет колебаться от +23 до +27°C.
Дожди прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +23 до +27°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 7 августа, малооблачно, дождь, гроза. Температура воздуха составит +23°C. Ветер
Во вторник, 8 августа, переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Столбик термометра покажет +27°C. Ветер
В среду, 9 августа, будет переменная облачность, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха около +23°C. Ветер
В четверг, 10 августа, переменная облачность, небольшой дождь. Столбик термометра установится на отметке +24°C. Ветер
В пятницу, 11 августа, переменная облачность, небольшой дождь. За окном будет +28°C. Ветер