Мусорный скандал в селе Шестачь: местные жители поспорили с мэрией

Источник: Publika.md

Другие напротив, считают, что в селе стало чище после того, как отходы начали вывозить. Местные власти говорят, что вызовут в суд всех неплательщиков.

Емилия Лаки — одна из 20 жителей села, на которую местная администрация подала в суд за отказ платить за вывоз мусора.

«Два года таскали по судам. Восемь заседаний было, лишь потому, что я не платила за вывоз мусора. Мы живем в селе, и каждый сам перерабатывает свои отходы», — сказала жительница села Шестачь Емилия Лаки.

И другие жители села недовольны тарифом, который установил местный совет — девять леев с человека.

«Заставляют платить по 36, а то и по 45 леев в месяц. Я пенсионер, у меня нет денег».

В то же время большинство жителей села признают, что за три года убедились в необходимости этой услуги.

«До сих пор люди бросали мусор, где попало. А теперь стало чище».

«Мне уже тяжело выносить куда-то отходы. Я рада, что есть контейнер, куда можно бросить бутылку, разбитый стакан. А вы сами не знаете, что хотите — один говорит одно, другой — другое. Как вас понять?».

«Очень хорошо, что установили эти мусорные контейнеры. Мы сами должны сохранять чистоту».

Мэр села признает, что мусор не всегда вывозят вовремя, но говорит, что качество обслуживания станет лучше, если по счетам станут платить все жители села.

«Я объяснил им — либо платят все, либо не платит никто. В соседних селах платят около 20%, и служба не работает. Это очень плохо, потому что на реализацию проекта потратили больше 27 миллионов леев», — заявил мэр села Шестачь Якоб Гужа.