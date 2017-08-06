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10:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергея Зверева закидали навозом на Байкале

Звезда в шоке от местных коров.

Шоумена Сергея Зверева закидали навозом в селе Гужиры на Байкале. Звезда в шоке от местных коров, которые не хотели уступать певцу дорогу и обложили ее «минами». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на аккаунт певца в социальной сети Instagram.

«Девки делают кросс, обогнали нас, обгадили, обкидали навозом… Звезда в шоке!!!» — подписал видео шоумен.

Фолловеры Сергея Зверева оценили юмор, в комментариях под постом они написали в ответ певцу многочисленные шутки, отметив, что это природа, свежий воздух, местная романтика…

Напомним, что уроженец Иркутской области, певец и стилист Сергей Зверев приехал в поселок Култук Слюдянского района. Об этом шоумен рассказал в своем официальном аккаунте в Instagram. Он выложил видео с подписью: «Я дома… Прощай талия… Пироги, омуль, позы, домашняя еда… Звезда в шоке».

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