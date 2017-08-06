Теперь путь граждан Молдовы в Великобританию будет труден и тернист

Источник: Sputnik.md

Этот факт по умолчанию касается и граждан Молдовы, обладающих гражданством одного из государств ЕС.

В пресс-службе главы британского кабмина добавили, что вскоре будут представлены предложения по новой системе контроля миграции, которая должна быть введена после того, как Brexit завершится.

Министр финансов Соединенного Королевства Филип Хаммонд отметил для прессы, что существует широкий консенсус в правительстве о соглашении по миграции, которое будет действовать следующие три года. Этот документ будет содержать ряд послаблений для тех, кто приезжает в Великобританию из ЕС. Что будет, когда соглашение исчерпает себя, не известно.