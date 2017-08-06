Теперь путь граждан Молдовы в Великобританию будет труден и тернист
КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Право свободного передвижения между Евросоюзом и Великобританией будет действовать только до марта 2019 года, сообщили журналистам в
КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Право свободного передвижения между Евросоюзом и Великобританией будет действовать только до марта 2019 года, сообщили журналистам в
Этот факт по умолчанию касается и граждан Молдовы, обладающих гражданством одного из государств ЕС.
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Министр финансов Соединенного Королевства Филип Хаммонд отметил для прессы, что существует широкий консенсус в правительстве о соглашении по миграции, которое будет действовать следующие три года. Этот документ будет содержать ряд послаблений для тех, кто приезжает в Великобританию из ЕС. Что будет, когда соглашение исчерпает себя, не известно.
Напомним, что с апреля 2014 года граждане Молдовы с биометрическими паспортами безвизово ездят в страны Шенгенской зоны — таких государств 26. Великобритания и Ирландия выдают визы гражданам страны, не входящих в ЕС.