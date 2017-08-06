Работы на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах столицы завершились досрочно

Источник: РИА "Новости"

«Все работы, связанные с укладкой верхнего слоя, были выполнены к 5:00. В данный момент выделено техническое окно, необходимое для затвердевания асфальта», — рассказал Бирюков журналистам в воскресенье.

Он уточнил, что в работах были задействованы около 2 тыс. работников предприятий комплекса городского хозяйства и порядка 600 единиц различной техники.