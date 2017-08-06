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10:55 (мск), источник: Интерфакс

Работы на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах столицы завершились досрочно

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU — Участок Тверской улицы от Пушкинской до Триумфальной площади, 1-й Тверская-Ямская улица и площадь Тверская Застава будут досрочно открыты для автомобилистов в 12:00 воскресенья, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: РИА "Новости"

«Все работы, связанные с укладкой верхнего слоя, были выполнены к 5:00. В данный момент выделено техническое окно, необходимое для затвердевания асфальта», — рассказал Бирюков журналистам в воскресенье.

Он уточнил, что в работах были задействованы около 2 тыс. работников предприятий комплекса городского хозяйства и порядка 600 единиц различной техники.

Автомобильное движение на Тверской улице от Пушкинской до Триумфальной площади, на 1-й Тверской-Ямской улице, а также площади Тверская Застава было перекрыто с полуночи субботы, 5 августа, для укладки асфальта бесшовным или «ковровым» способом. Работы предполагалось завершить к 5:00 понедельника, 7 августа.

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