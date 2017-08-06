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11:10 (мск), источник: Комсомольская правда

На Свердловской набережной появилась волшебная платформа 9 и 3/4

Табличку повесили на пирсе, преграждающем путь велосипедистам.

Платформа 9 и ¾, с которой Гарри Поттер и его друзья отправлялись с Хогвартс, появилась в Петербурге. Ее «открыли» на Свердловской набережной, у дома № 22.

Чтобы попасть с волшебную платформу, откуда отходил поезд в школу магии, героям Джоан Роулинг приходилось с разбегу проходить сквозь стену между двумя платформами, на которой значился загадочный номер. Так и здесь. Только в роли начинающих волшебников — велосипедисты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дело в том, что здесь веломаршрут, идущий по набережной, прерывает погрузочный пирс компании «Силовые машины». Далее велосипедная дорожка продолжается. Правда, как самим велосипедистам его продолжить, не прибегая к магии, не совсем понятно.

— С велотротуара на Свердловской можно отправиться в Хогвартс, — шутят активисты движения «Велосипедизация Санкт-Петербурга». — Главное уверенно ехать сквозь стену.

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