На Свердловской набережной появилась волшебная платформа 9 и 3/4
Табличку повесили на пирсе, преграждающем путь велосипедистам.
Табличку повесили на пирсе, преграждающем путь велосипедистам.
Платформа 9 и ¾, с которой Гарри Поттер и его друзья отправлялись с Хогвартс, появилась в Петербурге. Ее «открыли» на Свердловской набережной, у дома № 22.
Чтобы попасть с волшебную платформу, откуда отходил поезд в школу магии, героям Джоан Роулинг приходилось с разбегу проходить сквозь стену между двумя платформами, на которой значился загадочный номер. Так и здесь. Только в роли начинающих волшебников — велосипедисты.
Дело в том, что здесь веломаршрут, идущий по набережной, прерывает погрузочный пирс компании «Силовые машины». Далее велосипедная дорожка продолжается. Правда, как самим велосипедистам его продолжить, не прибегая к магии, не совсем понятно.
— С велотротуара на Свердловской можно отправиться в Хогвартс, — шутят активисты движения «Велосипедизация Санкт-Петербурга». — Главное уверенно ехать сквозь стену.