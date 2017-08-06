Водителей предупреждают об опасном участке дороги в Приморье
В Приморье водителей просят воздержаться от поездок по автодороге
В Приморье водителей просят воздержаться от поездок по автодороге
По информации специалистов, в связи с ограничением видимости
В настоящее время ограничен въезд транспортных средств на автодорогу
— от транспортной развязки в районе микрорайона Снеговая падь в сторону улицы Фадеева,
— с улицы Фадеева в сторону Седанки.
Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой воздержаться от поездок по автодороге
Виктор Бруевич.