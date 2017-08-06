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11:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Водителей предупреждают об опасном участке дороги в Приморье

В Приморье водителей просят воздержаться от поездок по автодороге Де-Фриз — Седанка — Патрокл, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

По информации специалистов, в связи с ограничением видимости из-за тумана на автодороге Де-Фриз — Седанка — Патрокл произошло двадцать ДТП.

В настоящее время ограничен въезд транспортных средств на автодорогу Де-Фриз — Седанка — Патрокл по направлениям движения:

— от транспортной развязки в районе микрорайона Снеговая падь в сторону улицы Фадеева,

— с улицы Фадеева в сторону Седанки.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой воздержаться от поездок по автодороге Де-Фриз — Седанка — Патрокл.

Виктор Бруевич.

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