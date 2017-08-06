Власти Венеции научат туристов правилам поведения в городе

Источник: РИА "Новости"

«Чтобы сберечь необыкновенную красоту и уникальность Венеции, нужно устойчивое развитие туризма. Но развивать его нужно в гармонии с повседневной жизнью горожан, не изменяя художественную и природную среду и не препятствуя социально-экономическому росту», — отмечается в сообщении.

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Власти города напомнили туристам, что Венеция — это уникальный город, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, «культурное и природное достояние исключительного значения, которое необходимо сохранить и передать будущим поколениям».

На сайте муниципалитета размещены 12 рекомендуемых правил для ответственных посетителей — своеобразный справочник советов и рекомендаций, помогающих туристам «стать более осведомленными путешественниками, относящимися с уважением к окружающей среде, ландшафту, художественным ценностям и самобытности Венеции».

В рамках кампании #EnjoyRespectVenezia на сайте также поместили информацию о том, какое поведение в городе запрещено. Нарушение запретов влечет применение административных штрафов от 25 евро до 500 евро.

Туристам запрещается сидеть вне специально отведенных мест на Площади Сан-Марко, вдоль портиков и на ступеньках Новых Прокураций, Ала Наполеоника и Библиотеки Сансовино, на пьяццетте деи Леончини, вдоль аркады Дворца Дожей, на пьяццетте Сан-Марко и на пирсе.

Запрещается бросать мусор в общественных местах, передвигаться по улицам города в купальной одежде или с голым торсом, кормить голубей. Нельзя также передвигаться на велосипедах в историческом центре Венеции — исключение распространяется на местных жителей и детей до восьми лет.

Во всем городе запрещается ночевать под открытым небом, лежать на скамейках и делать остановки с туристическим походным оборудованием.