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11:58 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Несколько российских журналистов из-за нарушения дресс-кода не пустили на форум АСЕАН

Несколько журналистов из российской делегации не попали в пресс-центр для освещения форума АСЕАН, который проходит в Маниле.

Источник: AP 2017
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Организаторы мероприятия объяснили это тем, что представители российских СМИ пришли на форум в джинсах, нарушив дресс-код. «Только деловой костюм», — цитирует ТАСС организаторов мероприятия.

Несколько журналистов вернулись в гостиницу, чтобы переодеться, а другие поехали покупать одежду в ближайший магазин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорились встретиться на полях форума АСЕАН в Маниле. Господин Лавров на форуме также проведет переговоры с главой китайского МИДа Ван И.

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