Несколько российских журналистов из-за нарушения дресс-кода не пустили на форум АСЕАН

Источник: AP 2017

Читайте также Лавров проводит встречу с Чавушоглу

Организаторы мероприятия объяснили это тем, что представители российских СМИ пришли на форум в джинсах, нарушив дресс-код. «Только деловой костюм», — цитирует ТАСС организаторов мероприятия.

Несколько журналистов вернулись в гостиницу, чтобы переодеться, а другие поехали покупать одежду в ближайший магазин.