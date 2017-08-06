Несколько российских журналистов из-за нарушения дресс-кода не пустили на форум АСЕАН
Несколько журналистов из российской делегации не попали в
Несколько журналистов из российской делегации не попали в
Организаторы мероприятия объяснили это тем, что представители российских СМИ пришли на форум в джинсах, нарушив
Несколько журналистов вернулись в гостиницу, чтобы переодеться, а другие поехали покупать одежду в ближайший магазин.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорились встретиться на полях форума АСЕАН в Маниле. Господин Лавров на форуме также проведет переговоры с главой китайского МИДа Ван И.