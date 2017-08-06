Воронежские спасатели в третий раз за неделю объявили штормовое предупреждение по жаре

Источник: РИА "Воронеж"

Спасатели в очередной раз посоветовали жителям не выходить на улицу во время жары, чаще пить воду (но не сладкие напитки и алкоголь), принимать прохладный душ и обтираться мокрым полотенцем, избегать интенсивных физических нагрузок. Выходя на улицу, лучше надеть легкую свободную одежду из натуральной ткани, широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки.

В доме следует поддерживать прохладу, закрывать окна и ставни, особенно если окна выходят на солнечную сторону. В прохладных помещениях — например, общественных зданиях, оборудованных кондиционером — стоит проводить по два-три часа в день.

Почувствовав головокружение, слабость, головную боль или мышечные спазмы, нужно немедленно перейти в прохладное помещение и выпить воды или фруктового сока. Если симптомы не проходят, лучше обратиться к врачу.

Спасатели напомнили, что в жару повышается вероятность происшествий на воде, аварий (из-за того, что внимание водителей ослабевает), ландшафтных пожаров. В случае ЧП звонки круглосуточно принимаются по телефонам 101, 112 и 277−99−00.