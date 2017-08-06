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12:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские спасатели в третий раз за неделю объявили штормовое предупреждение по жаре

Главное управление МЧС со ссылкой на Воронежский гидрометцентр вновь объявило штормовое предупреждение по жаре. На юге Воронежской области температура воздуха может подняться до +36 градусов днем в понедельник, 7 августа.

Источник: РИА "Воронеж"

Спасатели в очередной раз посоветовали жителям не выходить на улицу во время жары, чаще пить воду (но не сладкие напитки и алкоголь), принимать прохладный душ и обтираться мокрым полотенцем, избегать интенсивных физических нагрузок. Выходя на улицу, лучше надеть легкую свободную одежду из натуральной ткани, широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки.

В доме следует поддерживать прохладу, закрывать окна и ставни, особенно если окна выходят на солнечную сторону. В прохладных помещениях — например, общественных зданиях, оборудованных кондиционером — стоит проводить по два-три часа в день.

Почувствовав головокружение, слабость, головную боль или мышечные спазмы, нужно немедленно перейти в прохладное помещение и выпить воды или фруктового сока. Если симптомы не проходят, лучше обратиться к врачу.

Спасатели напомнили, что в жару повышается вероятность происшествий на воде, аварий (из-за того, что внимание водителей ослабевает), ландшафтных пожаров. В случае ЧП звонки круглосуточно принимаются по телефонам 101, 112 и 277−99−00.

Штормовое предупреждение по жаре в Воронежской области уже объявляли на 4 и 5 августа, а затем на 6 августа.

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