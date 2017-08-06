В Волгограде в среду похолодает до +31ºС
В Волгограде будет жарко в первой половине будущей недели, сообщает ВДТВ со ссылкой на данные специалистов Волгоградского ЦГМС.
В Волгограде будет жарко в первой половине будущей недели, сообщает ВДТВ со ссылкой на данные специалистов Волгоградского ЦГМС.
7 июля без осадков,
Во вторник, 8 августа, также осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +39ºС, сила ветра не изменится, температура воздуха ночью +25…+27ºС.
9 августа утром и днем — кратковременный дождь. Синоптики также обещают порывистый ветер до 16 метров в секунду. В среду станет заметно «холоднее»: температура воздуха ночью +23…+25ºС, днем +29…+31ºС.