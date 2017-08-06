Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Умеренные возлияния грозят ожирением
Украина отказалась верить в завершение строительства моста в Крым
Наследников имущества защитит новый закон
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
"Сделал вид, что на Украине есть ВВС": СМИ о реакции на Порошенко
ВКС РФ без энтузиазма ждут истребители Су-57 – СМИ
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Умеренные возлияния грозят ожирением
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
8Уникальные витрины Могадишо
16:00 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде в среду похолодает до +31ºС

В Волгограде будет жарко в первой половине будущей недели, сообщает ВДТВ со ссылкой на данные специалистов Волгоградского ЦГМС.

7 июля без осадков, северо-восточный и восточный ветер 6−11 м/с. Ночью +25…+27°С, днем +37…+39ºС.

Во вторник, 8 августа, также осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +39ºС, сила ветра не изменится, температура воздуха ночью +25…+27ºС.

9 августа утром и днем — кратковременный дождь. Синоптики также обещают порывистый ветер до 16 метров в секунду. В среду станет заметно «холоднее»: температура воздуха ночью +23…+25ºС, днем +29…+31ºС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+20°
полупрозрачная облачность
763 мм рт. ст.
повышенное
73 %
высокая
0 м/с
нет ветра
Лавров разъяснил Тиллерсону суть ответных мер РФ на санкции США
МЧС: три горняка заблокированы на одном из участков шахты «Мир»
Сирийская армия захватила последний оплот ИГ в Хомсе
В Италии оценили ущерб от продэмбарго России
Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта на ЧМ
СМИ сообщили о покушении на саудовского наследного принца
Конгрессвумен США по ошибке пообещала устроить импичмент Путину
Спорт
Гэтлин победил Болта на последней стометровке ямайца в карьере Никто не был готов к тому, что восьмикратный чемпион ОИ, заранее объявивший о завершении карьеры после лондонского ЧМ, не выиграет свой последний забег на 100 метров
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Стала известна этажность застройки в рамках реновации
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь