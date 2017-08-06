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15:56 (мск), источник: РИАЦ

Жители 34 домов в Красноармейском районе Волгограда два дня проведут без воды

С 00:30 7 августа до 09:00 9 августа в Красноармейском районе Волгограда 34 многоквартирных дома отключат от водоснабжения.

Источник: РИАЦ

Как сообщили в ООО «Концессии водоснабжения», временная мера связана с модернизацией водопровода диаметром 200 мм по улице Гражданской. Он был проложен под землей еще в 1986 году. С тех пор сети здесь не обновлялись. В связи с большим количеством повреждений на участке от улицы Гражданская, 22 до улицы Бульвар Энгельса, 35 замена трубопровода была внесена в инвестиционную программу концессионера на 2015−2017 годы.

Сложность выполнения работ по обновлению участка водопроводной сети связана с проведением работ в стесненных условиях в застроенной части города, к примеру, часть водовода проложена под детской площадкой. Замена изношенных стальных труб на современные полиэтиленовые позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение потребителей.

Однако без ограничений водоснабжения провести работы по замене труб провести невозможно. В связи с этим будет временно ограничено водоснабжение потребителей в Красноармейском районе по следующим адресам:

— Ул. Гражданская, дд. № 10, 14, 16, 18, 22, 24.

— Б-р Энгельса, дд. № 27, 29, 31, 33, 33а, 35.

— Пр. Г. Сталинграда, дд. № 38, 40, 42, 44, 44а, 44 г, 48, 48б.

— Ул. Изобильная, дд. № 3, 4, 6, 10, 12, 12б, 14, 16, 20, 22, 22а.

— Ул. Тельмана, дд. № 14, 19.

— пл. Свободы, дд. № 3.

В период проведения работ будет организован подвоз воды. Оперативную информацию о графике подвоза воды можно узнать на официальном сайте компании «Концессии водоснабжения».

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня — это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.

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Жители 34 домов в Красноармейском районе Волгограда два дня проведут без воды
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