Мемориал жертвам авиакатастрофы над Синаем установят в Ленобласти

Памятник возводят на Румболовской горе во Всеволожском районе. Проект выбирали в рамках конкурса. Администрация района получит субсидии в размере 17,2 млн на строительство памятника.

Планируется, что на эти деньги будет создан коридор из каменных плит с именами жертв авиакатастрофы.

Планируется, что на эти деньги будет создан коридор из каменных плит с именами жертв авиакатастрофы.

Также будут установлены конструкции из металла в виде труб, на которых будет играть ветер и другие элементы. По предварительным данным, мемориал должен быть готов к 1-ому ноября.