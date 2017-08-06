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14:35 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Мемориал жертвам авиакатастрофы над Синаем установят в Ленобласти

Власти выделяют 17 млн рублей на строительство памятника погибшим во время воздушного теракта.

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фотографий
14
фотографий

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выделил деньги на создание мемориала жертвам авиакатастрофы над Синаем, пишет ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД.

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Памятник возводят на Румболовской горе во Всеволожском районе. Проект выбирали в рамках конкурса. Администрация района получит субсидии в размере 17,2 млн на строительство памятника.

Общая стоимость проекта — около 22 млн рублей.

Планируется, что на эти деньги будет создан коридор из каменных плит с именами жертв авиакатастрофы.

Также будут установлены конструкции из металла в виде труб, на которых будет играть ветер и другие элементы. По предварительным данным, мемориал должен быть готов к 1-ому ноября.

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