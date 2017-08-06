Мемориал жертвам авиакатастрофы над Синаем установят в Ленобласти
Власти выделяют 17 млн рублей на строительство памятника погибшим во время воздушного теракта.
Власти выделяют 17 млн рублей на строительство памятника погибшим во время воздушного теракта.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выделил деньги на создание мемориала жертвам авиакатастрофы над Синаем, пишет ИНТЕРФАКС
Памятник возводят на Румболовской горе во Всеволожском районе. Проект выбирали в рамках конкурса. Администрация района получит субсидии в размере 17,2 млн на строительство памятника.
Общая стоимость проекта — около 22 млн рублей.
Также будут установлены конструкции из металла в виде труб, на которых будет играть ветер и другие элементы. По предварительным данным, мемориал должен быть готов к 1-ому ноября.