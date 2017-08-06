В Крыму аномальная жара оставила без света 120 тысяч человек
Ночью, с 5 на 6 августа, прекратилось электроснабжение населенных пунктов в районе Судака и Старого Крыма.
Ночью, с 5 на 6 августа, прекратилось электроснабжение населенных пунктов в районе Судака и Старого Крыма.
Этой ночью в темноту погрузились улицы и дома в районе Судака и Старого Крыма.
По предварительным данным, авария на подстанции «Старый Крым» на полтора часа лишила электроснабжения населенные пункты, где проживает примерно 120 тысяч человек.
Руководители ГУП Республики Крым «Крымэнерго» объясняют, что некорректная работа электроснабжающего оборудования, спровоцирована аномальной жарой, в результате, которой серьезно выросло потребление электричества. Сказалась и высокая температура уличного воздуха. Ведь на этой неделе в Крыму температура воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.
Сразу же после аварии, на подстанции начаты работы по восстановлению вышедшего из строя оборудования.
Энергетики планируют провести серьезное наследование ночного происшествия, что поможет расставить все точки над «i» и выяснить причины отключения электроэнергии.