В Крыму аномальная жара оставила без света 120 тысяч человек

Этой ночью в темноту погрузились улицы и дома в районе Судака и Старого Крыма.

По предварительным данным, авария на подстанции «Старый Крым» на полтора часа лишила электроснабжения населенные пункты, где проживает примерно 120 тысяч человек.

Руководители ГУП Республики Крым «Крымэнерго» объясняют, что некорректная работа электроснабжающего оборудования, спровоцирована аномальной жарой, в результате, которой серьезно выросло потребление электричества. Сказалась и высокая температура уличного воздуха. Ведь на этой неделе в Крыму температура воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.

Сразу же после аварии, на подстанции начаты работы по восстановлению вышедшего из строя оборудования.