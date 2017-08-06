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15:11 (мск), источник: Nur.kz

Пародия на Despacito от казахстанского певца завоевывает Казнет

Казахстанский певец и пародист Шыныбек Рахмаш снял пародию на популярный хит Despacito.

Клип появился на странице Рахмаша в Instagram. Пародист исполнил песню в стиле казахстанских звезд, пародируя их.

Видео тут же просмотрели 70 тысяч пользователей Сети.

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Напомним, клип на популярную песню Despacito («Потихоньку») побил рекорд просмотров на видеохостинге Youtube, набрав более трех миллиардов просмотров.

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