Пародия на Despacito от казахстанского певца завоевывает Казнет
Казахстанский певец и пародист Шыныбек Рахмаш снял пародию на популярный
Казахстанский певец и пародист Шыныбек Рахмаш снял пародию на популярный
Клип появился на странице Рахмаша в Instagram. Пародист исполнил песню в стиле казахстанских звезд, пародируя их.
Видео тут же просмотрели 70 тысяч пользователей Сети.
Напомним, клип на популярную песню Despacito («Потихоньку») побил рекорд просмотров на видеохостинге Youtube, набрав более трех миллиардов просмотров.