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14:58 (мск), источник: РИА Новости

Гитарист The Rolling Stones рассказал о своей борьбе с раком легких

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд в интервью журналу Event рассказал, что три месяца назад у него диагностировали рак легких.

Источник: AP 2017

Ранее сообщалось, что музыкант перенес операцию на легком. Проблемы с легким были обнаружены у гитариста в ходе обычного медицинского исследования.

«Я боролся с небольшой раковой опухолью», — сообщил Вуд журналу, который выпускается командой газеты Daily Mail.

Это была неделя, когда все висело на волоске, и это мог быть конец…
Ронни Вуд
Гитарист The Rolling Stones

Вуд заявил, что о болезни знали лишь он и его жена, а также врачи. Кроме того, он признался, что не собирался проходить химиотерапию, если бы она потребовалась.

Сейчас, после удаления опухоли, музыкант здоров.
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«Сейчас у меня все нормально. Но мне нужно проверяться каждые три месяца. Они рано его заметили», — сказал Вуд, который на протяжении 50 лет был заядлым курильщиком.

Общемировой тираж альбомов The Rolling Stones, на счету которых более 20 только студийных записей, составляет более 250 миллионов экземпляров. Двести миллионов пластинок были проданы в США, именно по этим показателям группа, образованная в 1962 году, является одной из самых успешных в мире. В 1989 году Rolling Stones были включены в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняли четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.

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