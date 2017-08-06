Гитарист The Rolling Stones рассказал о своей борьбе с раком легких

Источник: AP 2017

Ранее сообщалось, что музыкант перенес операцию на легком. Проблемы с легким были обнаружены у гитариста в ходе обычного медицинского исследования.

«Я боролся с небольшой раковой опухолью», — сообщил Вуд журналу, который выпускается командой газеты Daily Mail.

Это была неделя, когда все висело на волоске, и это мог быть конец… Ронни Вуд Гитарист The Rolling Stones

Вуд заявил, что о болезни знали лишь он и его жена, а также врачи. Кроме того, он признался, что не собирался проходить химиотерапию, если бы она потребовалась.

Сейчас, после удаления опухоли, музыкант здоров.

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«Сейчас у меня все нормально. Но мне нужно проверяться каждые три месяца. Они рано его заметили», — сказал Вуд, который на протяжении 50 лет был заядлым курильщиком.