МЧС предупредило о сильном ветре и грозе в прибрежных районах Петербурга
Спасатели рекомендуют обходить шаткие конструкции и парковать автомобили вдали от деревьев.
Спасатели рекомендуют обходить шаткие конструкции и парковать автомобили вдали от деревьев.
ТАСС, 6 августа. Гроза и сильный ветер ожидаются 6 и 7 августа в
«По прогнозу синоптиков, во второй половине дня 6 августа с сохранением до 7 августа в прибрежных районах ожидаются ливни и грозы, в прибрежных районах — усиление западного и
Спасатели попросили петербуржцев по возможности переждать непогоду в помещении, а на улице обходить шаткие конструкции. Автомобили рекомендуется парковать вдали от деревьев.