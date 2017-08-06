МЧС: С 7 по 9 августа на Дону ожидается жара в 40 градусов
7 и 9 августа с 12 до 17 часов по Ростовской области ожидается сильная жара до 40−42 градусов. Об этом сообщает областное управления МЧС.
7 и 9 августа с 12 до 17 часов по Ростовской области ожидается сильная жара до 40−42 градусов. Об этом сообщает областное управления МЧС.
Жителям Дона напоминают о том, что в такую погоду следует быть внимательными к своему здоровью. Необходимо носить головные уборы, а также избегать прямых солнечных лучей.
Опасно для жизни употреблять в жару алкогольные напитки.
В случае ЧП нужно обращаться по телефонам: со стационарного «01», с мобильного «101».