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15:53 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

МЧС: С 7 по 9 августа на Дону ожидается жара в 40 градусов

7 и 9 августа с 12 до 17 часов по Ростовской области ожидается сильная жара до 40−42 градусов. Об этом сообщает областное управления МЧС.

Жителям Дона напоминают о том, что в такую погоду следует быть внимательными к своему здоровью. Необходимо носить головные уборы, а также избегать прямых солнечных лучей.

Опасно для жизни употреблять в жару алкогольные напитки.

В случае ЧП нужно обращаться по телефонам: со стационарного «01», с мобильного «101».

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