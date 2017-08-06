Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Киеве назвали вероятность отделения Одесской обл от Украины
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
"Жду подлодки": СМИ о реакции на полет Порошенко на МиГ-29
ВКС РФ без энтузиазма ждут истребители Су-57 – СМИ
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
8Уникальные витрины Могадишо
15:16 (мск), источник: Tengrinews

Троих водителей автобусов Алматы уволили за подделку билетов

Более 100 безбилетных пассажиров из автобусов Алматы забрали в РУВД. Об этом сообщил директор алматинского филиала ТОО «Green Bus Company» Баурджан Кулишев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По данным Кулишева, за прошлые сутки были установлены и переданы РУВД 107 безбилетных пассажиров. При этом он добавил, что такая картина происходит каждый день.

Кроме того, по данным директора алматинского филиала ТОО «Green Bus Company» за этот же промежуток времени были уволены три водителя, которые делали поддельные билеты и раздавали пассажирам вместо настоящих.

«Это поддельные билеты, их используют для проверки отчета количества транзакции. Водители их печатают неограниченно и раздают пассажирам вместо настоящих билетов», — пояснил Кулишев.

Он добавил, что со следующей недели в автобусах Алматы будут ловить тех, кто пользуется чужими карточками.

«На следующей неделе будем ловить тех, кто пользуется чужими карточками и передавать в суд на мошенничество. Неправомерное пользование чужими льготами. За прошлый год поймали и изъяли карточки более чем у 5600 пассажиров, использовавших чужие льготные проездные карты. У нас 30 процентов льготников не используют свои карточки по назначению», — отметил директор филиала ТОО.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сборная России выиграла EXPO-2017 Football Cup в Астане
Лавров разъяснил Тиллерсону суть ответных мер РФ на санкции США
МЧС: три горняка заблокированы на одном из участков шахты «Мир»
Сирийская армия захватила последний оплот ИГ в Хомсе
В Италии оценили ущерб от продэмбарго России
Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта на ЧМ
СМИ сообщили о покушении на саудовского наследного принца
Конгрессвумен США по ошибке пообещала устроить импичмент Путину
Спорт
Гэтлин победил Болта на последней стометровке ямайца в карьере Никто не был готов к тому, что восьмикратный чемпион ОИ, заранее объявивший о завершении карьеры после лондонского ЧМ, не выиграет свой последний забег на 100 метров
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Стала известна этажность застройки в рамках реновации
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь