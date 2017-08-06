Троих водителей автобусов Алматы уволили за подделку билетов

Источник: Tengrinews

По данным Кулишева, за прошлые сутки были установлены и переданы РУВД 107 безбилетных пассажиров. При этом он добавил, что такая картина происходит каждый день.

Кроме того, по данным директора алматинского филиала ТОО «Green Bus Company» за этот же промежуток времени были уволены три водителя, которые делали поддельные билеты и раздавали пассажирам вместо настоящих.

«Это поддельные билеты, их используют для проверки отчета количества транзакции. Водители их печатают неограниченно и раздают пассажирам вместо настоящих билетов», — пояснил Кулишев.

Он добавил, что со следующей недели в автобусах Алматы будут ловить тех, кто пользуется чужими карточками.