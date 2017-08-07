Голый мужчина пробежался по стадиону перед финалом забега на ЧМ в Лондоне
Обнаженный мужчина пробежался по стадиону перед финальным забегом на 100 метров у мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
Обнаженный мужчина пробежался по стадиону перед финальным забегом на 100 метров у мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
Видеозапись появилась на
Мужчина появился на беговой дорожке перед стартом соревнования, в котором принимал участие ямайский спринтер Усэйн Болт. Сотрудники охраны догнали нарушителя и вывели за пределы арены.
Болт в этом забеге занял третье место. Чемпионом мира стал американец Джастин Гэтлин.
Турнир проходит в Лондоне с 4 по 13 августа.