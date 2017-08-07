Голый мужчина пробежался по стадиону перед финалом забега на ЧМ в Лондоне

Голый мужчина пробежался по стадиону перед финалом забега на ЧМ в Лондоне

Обнаженный мужчина пробежался по стадиону перед финальным забегом на 100 метров у мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.