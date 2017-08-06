Повторная петиция: минчане просят назвать аэропорт именем Скорины

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Активисты в день пятисотлетия белорусского книгопечатания потребовали повторно рассмотреть возможность дать Национальному аэропорту Минск имя Франциска Скорины.

В 2016 году представители белорусской интеллигенции составили обращение в честь 500-летия белорусского книгопечатания: 6 августа 1517 года Франтишек Скорина напечатал «Псалтырь». По этому поводу ученые просили присвоить минскому аэропорту имя нашего Первопечатника. Обращение было направлено президенту Александру Лукашенко, премьер-министру Андрею Кобякову, а также в Мингорисполком и городской совет.

«Сегодня, 6 августа 2017 года, в день 500-летнего юбилея белорусского книгопечатания, ничего из того, о чем говорилось год назад, не реализовано. Мы, нижеподписавшиеся под данным коллективным обращением, требуем повторного рассмотрения обращения и достойного увековечения памяти первого белорусского книгопечатника», — сообщили активисты в повторном обращении.

В 2016 году в коллективном обращении требовали не только назвать аэропорт именем первопечатника, но и инициировать установку памятников Скорине в центре Вильнюса, Кракова, Киева и Москвы силами белорусской стороны.

Планировалось также назвать в честь Скорины одну из центральных минских магистралей. Среди предполагаемых вариантов было объединение улицы Свердлова и Маяковского или Сурганова и Орловскую в новый проспект. Также предлагалось рассмотреть возможность назвать именем Скорины улицы Чкалова и Московскую или вернуть проспекту Независимости прежнее название.

Кроме того, активисты настаивали на учреждении новой даты белорусского дня печати: вместо 5 мая — 6 августа, по дате подписания в печать первой книги Скорины.