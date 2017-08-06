В Кишинёве был 51 градус на солнце, в тени 40 градусов!

5 августа, температура воздуха в тени в Кишиневе превысила отметку в 40 градусов, а на Солнце воздух раскалился и вовсе до 51 градуса. Но вскоре погода окажется благосклонной — пойдут дожди.

6 августа, в Молдове будет так же жарко. Но уже в ночь на понедельник пройдут дожди. В течение дня 7 августа жителей Молдовы будут радовать осадки и небольшое снижение температуры.