В Таиланде открыли «тюремный» отель для туристов

В Таиланде, а именно в Бангкоке, открылся хостел-тюрьма, где комнаты отделены друг от друга решетками, а сама территория отеля огорожена металлическими воротами. В отеле есть комендантский час, чтобы гости, обнаружив комфортабельные номера и рассыпанные повсюду плюшевые игрушки, не слишком расслаблялись.
Гостиница расположена в оживленном бангкокском районе Удомсук. В каждой комнате примерно 8 м².
При регистрации гостям выдают железную кружку и полосатую пижаму, а также памятную «расписку» о судимости.
Ванная, хотя и сверкает чистотой, является общей для всех «заключенных», так что этот момент нужно учитывать, отправляясь в отель-тюрьму. Однако для желающих уединиться, есть номера с ванными за железными дверьми, сауна и лаунж-зона. За ночь в этом хостеле просят скромные 40$, передает The Daily Mail.