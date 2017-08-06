В Таиланде открыли «тюремный» отель для туристов

В Таиланде, а именно в Бангкоке, открылся хостел-тюрьма, где комнаты отделены друг от друга решетками, а сама территория отеля огорожена металлическими воротами. В отеле есть комендантский час, чтобы гости, обнаружив комфортабельные номера и рассыпанные повсюду плюшевые игрушки, не слишком расслаблялись.

Гостиница расположена в оживленном бангкокском районе Удомсук. В каждой комнате примерно 8 м².

При регистрации гостям выдают железную кружку и полосатую пижаму, а также памятную «расписку» о судимости.