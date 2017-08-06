В столице прошла ягодная ярмарка

Источник: Publika.md

Помимо самих ягод торговцы предлагали и выпечку. За брусникой, которую продавали по 160 леев за килограмм, выстроилась самая большая очередь.

«Все ягоды выращены в Молдове. Они полезны для организма, улучшают кровь, детям нужны для здоровья».

«Покупателей много. Килограмм ежевики стоит 50 леев. Как видите, больше половины уже продали».

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«Здесь можно выбрать ягоды по вкусу. Жаль, что нет клубники, хоть и обещали».

Высоким было спрос и на фруктово-ягодную пастилу. Ее можно хранить до года.

«Это натуральный продукт, без сахара и красителей. Это концентрат микро и макро элементов, содержит витамины группы В. Полезен для всех», — сказала фермер, Людмила Кастравец.

Можно было купить на ярмарке и приправу в горшочках — мяту, базилик, розмарин и орегано.