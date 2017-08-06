В столице прошла ягодная ярмарка
В сквере Кафедрального собора прошла ягодная ярмарка. Второй раз за этот год производители привезли более тонны крыжовника, черноплодной рябины, малины, черники и ежевики. Продали ягоды меньше чем за два часа.
В сквере Кафедрального собора прошла ягодная ярмарка. Второй раз за этот год производители привезли более тонны крыжовника, черноплодной рябины, малины, черники и ежевики. Продали ягоды меньше чем за два часа.
Помимо самих ягод торговцы предлагали и выпечку. За брусникой, которую продавали по 160 леев за килограмм, выстроилась самая большая очередь.
«Все ягоды выращены в Молдове. Они полезны для организма, улучшают кровь, детям нужны для здоровья».
«Покупателей много. Килограмм ежевики стоит 50 леев. Как видите, больше половины уже продали».
«Здесь можно выбрать ягоды по вкусу. Жаль, что нет клубники, хоть и обещали».
Высоким было спрос и на
«Это натуральный продукт, без сахара и красителей. Это концентрат микро и макро элементов, содержит витамины группы В. Полезен для всех», — сказала фермер, Людмила Кастравец.
Можно было купить на ярмарке и приправу в горшочках — мяту, базилик, розмарин и орегано.
«Купила мяту и базилик. Мята летом хороша для лимонада, а базилик можно добавлять в пасту».
По статистике, в нашей стране плантации ягод занимают больше трех тысяч гектаров. Ежегодно выращивают почти пять тысяч тонн фруктов. На экспорт уходит 17% продукции.