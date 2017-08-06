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18:18 (мск), источник: Informburo.kz

Жара до 42 градусов ожидает казахстанцев в понедельник, 7 августа

«Казгидромет» представил прогноз погоды на ближайшие сутки.

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 7 августа по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане 6 августа ожидается переменная облачность, местами дождь. Температура ночью 19−21 тепла, днём столбик термометра поднимется до 25−27.

В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается. Температура ночью составит 19−21 тепла, днём от 33 до 35 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 7 августа местами пройдут дожди с грозой. Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов тепла, днём от 22 до 27.

На территории Актюбинской области, по прогнозам синоптиков, ожидается солнечный день без осадков. Ночная температура 18−20 тепла, днём столбик термометра поднимется местами до 30−35 градусов.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 17 до 22 тепла, днём 30−35 жары.

В Атырауской области ясный день без осадков. Ночью от 22 до 27 тепла, днём от 37 до 42 жары.

В Восточно-Казахстанской области пройдут дожди с грозами. Температура воздуха составит ночью 12−17 градусов. Днём ожидается от 32 до 37 градусов.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 20 до 25 тепла. Дневная температура по области от 37 до 42 жары.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит от 22 до 27 тепла, днём от 33 до 38 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области в понедельник пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью от 13 до 18 тепла, днём от 28 до 33 градусов по Цельсию.

В Костанайской области переменная облачность, осадков не будет. 7 августа на территории региона ожидается ночью от 12 до 17 тепла, днём от 22 до 27.

В Кызылординской области ясно. Температура воздуха ночью составит 20−25 тепла, днём от 37 до 42 градусов жары.

На территории Мангистауской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью составит от 23 до 28 тепла, днём столбик термометра поднимется до 33−38 градусов жары.

В Павлодарской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха составит ночью 15−20 тепла, днём воздух прогреется до 25−30.

Переменная облачность, днём местами дождь и гроза ожидается в Северо-Казахстанской области. Ночью температура воздуха составит 13−18 тепла, днём от 20 до 25 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области в понедельник ожидается солнечный день без осадков. Ночью от 20 до 25 градусов, днём от 33 до 38 градусов жары.

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