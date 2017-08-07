Женщина искусала собаку в метро Торонто
В метро Торонто (Канада) женщина покусала свою собаку, накричала на нее и несколько раз ударила. Видеозапись выложила на YouTube очевидица случившегося.
В метро Торонто (Канада) женщина покусала свою собаку, накричала на нее и несколько раз ударила. Видеозапись выложила на YouTube очевидица случившегося.
В ролике видно, что хозяйка то и дело говорит своему питомцу «Прекрати!», хотя он спокойно сидит у нее на коленях. Женщина также пару раз вытащила шерсть изо рта.
«Спустя