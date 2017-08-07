Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
«Щастьематеринства»: почему не нужно завидовать мамам
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
"Сделал вид, что на Украине есть ВВС": СМИ о реакции на Порошенко
ВКС РФ без энтузиазма ждут истребители Су-57 – СМИ
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Москва закупит всего 12 новейших истребителей Су-57 – СМИ
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
00:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Женщина искусала собаку в метро Торонто

В метро Торонто (Канада) женщина покусала свою собаку, накричала на нее и несколько раз ударила. Видеозапись выложила на YouTube очевидица случившегося.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ролике видно, что хозяйка то и дело говорит своему питомцу «Прекрати!», хотя он спокойно сидит у нее на коленях. Женщина также пару раз вытащила шерсть изо рта.

«Спустя какое-то время к ней подошел мужчина и попросил ее прекратить, а затем он отправился в кабину машиниста. Поезд остановился, к ней подошли трое сотрудников подземки, после чего она вышла из вагона», — написала под видео свидетельница.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Путин рассказал, чем заплатит США за свое хамство
Саакашвили пригрозил Порошенко
Минэнерго Украины допустило неготовность к транзиту газа
Рогозин анонсировал отмену льгот зарубежным авиапроизводителям
Глава МИД: Польша не хочет принимать беженцев с Ближнего Востока
«Зенит» разгромил «Спартак» в матче чемпионата России
Петицию против жены Макрона подписали более 150 тысяч французов
Израиль заявил о скором запрете Al Jazeera на работу в стране
Лавров примерил национальный костюм Филиппин на саммите АСЕАН
Спорт
«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру В главном матче года главный претендент на новое чемпионство разнес действующего чемпиона
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
Москва уточнила сроки запуска ЦКАД
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь