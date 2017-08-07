В Воронеже умерла предполагаемый автор песни «Ой, мороз, мороз»
В Воронеже на 94-м году жизни скончалась певица Мария Уварова, предполагаемый автор известной песни «Ой, мороз, мороз», сообщили ТАСС в Липецком областном центре народного творчества.
В Воронеже на 94-м году жизни скончалась певица Мария Уварова, предполагаемый автор известной песни «Ой, мороз, мороз», сообщили ТАСС в Липецком областном центре народного творчества.
Мария Уварова была солисткой Воронежского народного хора, выступала с Марией Мордасовой. Позже вместе с мужем, мастером по народным инструментам они переехали в Липецк, где основали ансамбль русской песни «Россиянка». В 1975 году коллективу присвоили звание народного, а затем — имена основателей.
Авторство песни «Ой, мороз, мороз» официально не зарегистрировано. В 1954 году она была выпущена на грампластинке, а всенародная известность к песне пришла через 14 лет — после того как ее исполнил Валерий Золотухин в фильме «Хозяин тайги».
— Мария Павловна Уварова написала книгу «Ой, мороз, мороз», где подробно описала, как придумала песню. Но официальных доказательств авторства у нее не было, — рассказал заведующий отделом региональной культуры Липецкого областного краеведческого музея Алексей Овчинников.