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19:26 (мск), источник: Informburo.kz

Необычный велосипед изобрёл пенсионер из ВКО

На первый взгляд кажется, что изобретатель просто поменял местами сиденье и руль на обычном трёхколёсном велосипеде, но конструкция имеет и другие отличия.

Источник: Informburo.kz

Житель села Бескарагай Восточно-Казахстанской области своими руками сделал необычный трёхколёсный велосипед. Валерьян Рыжкин называл своё изобретение трициклом, сообщает Хабар 24.

На воплощение своей идеи в реальность у 67-летнего пенсионера ушло несколько месяцев. По его словам велосипед удобен в использовании и весит около 20 кг. Сельский изобретатель считает, что это достаточно лёгкий вес для трёхколёсного транспортного средства.

«Велосипед мне нравится и всем нравится. По дороге едешь, там аж все машины останавливаются, рассматривают. Многие говорят, почему четырехколесный не сделал? Это резкое усложнение и утяжеление конструкции сразу. Четыре колеса уже педалями трудно — это лишний вес. А тут самое оптимальное — сохраняет все свои качества при трёх колесах», — объясняет изобретатель Валерьян Рыжкин.

При встречном ветре велосипед разгоняется до 10 км/ч. На нём Валерьян Рыжкин часто ездит в магазин за покупками, а иногда совершает велопрогулки и в соседние сёла.

74-летний пенсионер из Актогайского района Павлодарской области Болат Мукашев спроектировал движущийся тротуар. Разработка предназначена для круглых городов и сёл. Чтобы добраться в пункт назначения, нужно просто встать на платформу и ждать.

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