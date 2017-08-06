Необычный велосипед изобрёл пенсионер из ВКО
На первый взгляд кажется, что изобретатель просто поменял местами сиденье и руль на обычном трёхколёсном велосипеде, но конструкция имеет и другие отличия.
На первый взгляд кажется, что изобретатель просто поменял местами сиденье и руль на обычном трёхколёсном велосипеде, но конструкция имеет и другие отличия.
Житель села Бескарагай
На воплощение своей идеи в реальность у 67-летнего пенсионера ушло несколько месяцев. По его словам велосипед удобен в использовании и весит около 20 кг. Сельский изобретатель считает, что это достаточно лёгкий вес для трёхколёсного транспортного средства.
«Велосипед мне нравится и всем нравится. По дороге едешь, там аж все машины останавливаются, рассматривают. Многие говорят, почему четырехколесный не сделал? Это резкое усложнение и утяжеление конструкции сразу. Четыре колеса уже педалями трудно — это лишний вес. А тут самое оптимальное — сохраняет все свои качества при трёх колесах», — объясняет изобретатель Валерьян Рыжкин.
При встречном ветре велосипед разгоняется до 10 км/ч. На нём Валерьян Рыжкин часто ездит в магазин за покупками, а иногда совершает велопрогулки и в соседние сёла.
74-летний пенсионер из Актогайского района Павлодарской области Болат Мукашев спроектировал движущийся тротуар. Разработка предназначена для круглых городов и сёл. Чтобы добраться в пункт назначения, нужно просто встать на платформу и ждать.