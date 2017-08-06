После концерта в Астане Егор Крид и Полина Гагарина поделились впечатлениями об EXPO-2017

В интервью Astana EXPO TV артисты поделились впечатлениями о выставке. Так, Гагарина рассказала, что ее больше всего удивляет в Казахстане. Она также отметила важность тематики выставки. Российская исполнительница не только поделилась, какие экологические проблемы ее больше всего волнуют, но и поделилась секретом, как прийти в отличную форму после родов.
«Казахстан меня всегда удивляет, особенно Астана. Потому что очень быстроразвивающийся, прогрессивный город. Каждый раз новое здание, каждый раз какие-то новые, интересные находки. Я думаю, через 10 лет мы его вообще не узнаем. Он будет настоящим технологическим, прогресивным городом», — отметила певица.
В свою очередь Егор Крид в эксклюзивном интервью Astana EXPO TV рассказал, чем его поразил электрокар TESLA, почему он хочет побывать в Японии и Китае, и что ему нравится в Казахстане.
«Будущее просто бежит впереди. Недавно я видел машину, которая еще не вышла — Tesla джип. И меня лично поразила эта машина, которая ездит на электричестве. Ты сидишь там и думаешь: “Уау, это будущее!” А потом осознаешь, что это настоящее. Лет 10−12 назад люди еще общались через пейджер, а сейчас вся коммуникация происходит на уровне высокорастущей электронной индустрии. Все круто!» — подчеркнул исполнитель.