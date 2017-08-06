Экс-солиста «Иванушек» Яковлева похоронят на Троекуровском кладбище

Олег Яковлев стал солистом группы «Иванушки International» в марте 1998 года. Официально певец, начавший в 2012 году сольную карьеру, ушел из группы в 2013 году. Яковлев скончался на 48-м году жизни 29 июня в одной из московских больниц после тяжелой болезни и был кремирован.