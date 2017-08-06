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20:25 (мск), источник: РИА Новости

Экс-солиста «Иванушек» Яковлева похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева похоронят в понедельник на Троекуровском кладбище Москвы, сообщил РИА Новости исполнительный продюсер центра Игоря Матвиенко Андрей Лукинов.

Источник: РИА Новости

Олег Яковлев стал солистом группы «Иванушки International» в марте 1998 года. Официально певец, начавший в 2012 году сольную карьеру, ушел из группы в 2013 году. Яковлев скончался на 48-м году жизни 29 июня в одной из московских больниц после тяжелой болезни и был кремирован.

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«Олега Яковлева похоронят завтра на Троекуровском кладбище», — сообщил Лукинов.

Ранее сообщалось, что председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, детей и материнства, заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая обратилась к властям Москвы с просьбой захоронить прах Яковлева на Ваганьковском кладбище столицы, чтобы почтить память артиста могли не только родные и близкие, но и поклонники его таланта.

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