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21:01 (мск), источник: Sputnik.by

Эксперт: снижение рождаемости имеет объективные причины

Введение родительского капитала и гибких форм занятости могли бы стимулировать белорусов рожать детей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Снижение рождаемости связано с небольшим количеством женщин репродуктивного возраста, считает доцент кафедры БГЭУ, кандидат наук Анна Ящук.

«Один из вариантов решения демографической проблемы — привлечение эмигрантов, но пока есть возможность решить проблему своими силами, нужно попытаться это сделать. Если бы высококлассные специалисты приехали к нам в страну, мы бы их поблагодарили, но сейчас приезжает и другая категория людей», — пояснила Ящук в эфире телеканала ОНТ.

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Она отметила, что минимальная рождаемость — у среднего класса. Речь о людях с высоким уровнем образования и невысокими доходами.

«Было бы хорошо, если бы именно в этой среде повысилась рождаемость. Тогда мы бы говорили о качественном человеческом капитале. Болевая точка пока что в уровне дохода, стоит рассмотреть введение обязательного родительского пособия, дополнительной выплаты родителю в течение первого года жизни ребенка. Это компенсация части дохода, потерянной при выходе в декретный отпуск», — отметила эксперт.

Она также признала, что в Беларуси необходимо ввести гибкие формы занятости для родителей в декретном отпуске. Эксперт отметила положительную динамику в демографической картине.

«Даже если в ближайшее время нас не станет 10 миллионов человек, но мы останемся на отметке в 9,5 миллионов, это хорошо», — уверена Ящук.

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