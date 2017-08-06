Останки воина тасмолинской культуры обнаружили археологи в Баянауле

«Под курганом был погребен воин тасмолинской культуры, который жил в этой местности 2600−2700 лет назад, — говорит директора центра Тимур Смагулов. — Судя по останкам, это был достаточно молодой человек. После того, как будет закончено изучение кургана, можно будет сказать более конкретно, какой социальный статус был у этого человека. Антропологические исследования позволят определить его антропологический облик, в дальнейшем, возможно, мы сделаем реконструкцию и получим портретное изображение воина». По словам археологов, найденное погребение существенно дополнит историю края. Кроме того, они надеются, что памятники, найденные благодаря проводимым по программе «Туған жер» раскопкам, будут включены в окончательные туристические маршруты Баянаула.