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21:32 (мск), источник: Kazinform

Останки воина тасмолинской культуры обнаружили археологи в Баянауле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Погребение, датируемое VIII — VI веками до нашей эры, нашли на берегу озера Торайгыр, рядом с археологическим памятником «Курган с усами», передает pavlodarnews.kz.

Древнее захоронение обнаружили работники «Margulan Centre» — регионального археологического центра при Павлодарском государственном педагогическом институте. Специалисты уже три месяца занимаются исследованием курганов сакской эпохи в Баянаульском районе.

«Под курганом был погребен воин тасмолинской культуры, который жил в этой местности 2600−2700 лет назад, — говорит директора центра Тимур Смагулов. — Судя по останкам, это был достаточно молодой человек. После того, как будет закончено изучение кургана, можно будет сказать более конкретно, какой социальный статус был у этого человека. Антропологические исследования позволят определить его антропологический облик, в дальнейшем, возможно, мы сделаем реконструкцию и получим портретное изображение воина». По словам археологов, найденное погребение существенно дополнит историю края. Кроме того, они надеются, что памятники, найденные благодаря проводимым по программе «Туған жер» раскопкам, будут включены в окончательные туристические маршруты Баянаула.

«На берегу озера Торайгыр и в урочище Кемпиртас уже проводятся экскурсии, участие в которых приняло уже больше тысячи человек, — отметил глава археологического центра. — Мы открыли филиал нашего центра, в котором разместились лаборатории и показаны наши первые археологические находки. В дальнейшем здесь откроется музей под открытым небом и музей археологии Баянаула, где каждый турист и человек, интересующийся историей и культурой нашего края, сможет посмотреть первоисточники древности».

Одним из первых посетителей центра в Баянаульском районе стал аким Павлодарской области Булат Бакауов. Археологи рассказали главе региона, что хотели бы разместить на месте проводимых раскопок аллею балбалов — каменных изваяний времен VIII — X веков нашей эры, которые повсеместно находят на территории Баянаульского национального парка.

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