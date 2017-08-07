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09:26 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Приоритетные профессии на ближайшие десять лет определят в Краснодарском крае

Список специальностей сформируют с учетом крупных инвестиционных проектов, которые реализуются или планируются к реализации на Кубани.

Сейчас таких проектов на Кубани 357. Планируется, что благодаря им в регионе будут созданы порядка 40 тысяч новых рабочих мест.

Перечень специальностей, которые будут наиболее востребованы на данных производствах, будет учитываться при развитии системы профессионального образования в крае, сообщает пресс-служба администрации региона.

Работодателей проинформируют о происходящих всех изменениях: с октября для них будут организованы «дни отрытых дверей» в средних профессиональных учебных заведениях.

В прошлом году в Краснодарском крае было более 337 тысяч рабочих мест, в 2017 году показатель увеличится до 358 тысяч. По прогнозам, к 2020 году он вырастет до 692 тысяч.

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