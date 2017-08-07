Приоритетные профессии на ближайшие десять лет определят в Краснодарском крае
Список специальностей сформируют с учетом крупных инвестиционных проектов, которые реализуются или планируются к реализации на Кубани.
Список специальностей сформируют с учетом крупных инвестиционных проектов, которые реализуются или планируются к реализации на Кубани.
Сейчас таких проектов на Кубани 357. Планируется, что благодаря им в регионе будут созданы порядка 40 тысяч новых рабочих мест.
Перечень специальностей, которые будут наиболее востребованы на данных производствах, будет учитываться при развитии системы профессионального образования в крае, сообщает
Работодателей проинформируют о происходящих всех изменениях: с октября для них будут организованы «дни отрытых дверей» в средних профессиональных учебных заведениях.
В прошлом году в Краснодарском крае было более 337 тысяч рабочих мест, в 2017 году показатель увеличится до 358 тысяч. По прогнозам, к 2020 году он вырастет до 692 тысяч.