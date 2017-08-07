Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страны
Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.
Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.
ТАСС, 7 августа. Частичное лунное затмение в понедельник при хорошей погоде можно будет наблюдать невооруженным глазом почти на всей территории России, сообщила ТАСС лектор
Затмение 7 августа будет видно на всей территории России за исключением Чукотки и Камчатки, где уже наступит утро. Затмение пройдет с 20:24 до 22:19 мск, максимальная фаза — в 21:20 мск. Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.
«Это достаточно длительное явление и достаточно интересное, его можно наблюдать как в телескоп или бинокль, так и невооруженным глазом. Оно будет доступно всем, главное, чтобы повезло с погодой», — сказала Боруха.
Как сообщалось ранее, в Москве затмение при хорошей погоде можно будет наблюдать в телескопы Московского планетария. Следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года, его увидят жители всех российских регионов, кроме западных и
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