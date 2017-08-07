В Индии слон остановил грузовик и перекусил картофелем
Водитель грузовика, ехавшего на востоке Индии, никак не ожидал, что по дороге к нему присоединится слон и решит закусить содержимым кузова.
Водитель грузовика, ехавшего на востоке Индии, никак не ожидал, что по дороге к нему присоединится слон и решит закусить содержимым кузова.
Массивное животное всего за пару секунд учуяло свежий картофель и принялось таскать его из кузова, используя хобот.
Свидетели пытались помешать слону, бросая
На самом деле, подобные видеоролики все чаще демонстрируют, что животным начинает не хватать пищи в их естественной среде обитания, и они начинают вторгаться в среду обитания человека.