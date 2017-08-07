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07:34 (мск), источник: БЕЛТА

В Индии слон остановил грузовик и перекусил картофелем

Водитель грузовика, ехавшего на востоке Индии, никак не ожидал, что по дороге к нему присоединится слон и решит закусить содержимым кузова.

Источник: БЕЛТА

Массивное животное всего за пару секунд учуяло свежий картофель и принялось таскать его из кузова, используя хобот.

Свидетели пытались помешать слону, бросая что-то наподобие петард, однако голод гиганта явно был сильнее.

На самом деле, подобные видеоролики все чаще демонстрируют, что животным начинает не хватать пищи в их естественной среде обитания, и они начинают вторгаться в среду обитания человека.

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