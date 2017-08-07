Дожди накроют большинство районов Хабаровского края в понедельник
Солнечной погоды не стоит ждать до середины рабочей недели.
Солнечной погоды не стоит ждать до середины рабочей недели.
Циклон, которому специалисты Хабаровскгидромета предрекли власть над регионом до вторника включительно, создаст некомфортные условия для жителей большинства его районов. Сильные дожди, почти осенние температуры и никакого намека на солнечную погоду — вот что ждёт Хабаровский край в первый день новой рабочей недели.
В Хабаровске 7 августа дневная температура понизится до 22 -24°C. Ожидается дождь, местами — сильный. Скорость
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В Советской Гавани дневная температура повысится до 18−20°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость
В Охотске дневная температура останется на отметке 16−18°C. Существенных осадков не ожидается, пасмурно. Скорость
В Вяземском дневная температура повысится до 25−27°C. Ожидается дождь, временами — сильный. Скорость
В Чегдомыне дневная температура понизится до 23−25°C. Ожидается сильный дождь. Скорость
В Аяне дневная температура повысится до 15−17°C. Ожидается дождь. Скорость
В Чумикане дневная температура останется на уровне 13−15°C. Ожидается дождь. Скорость
В Бикине дневная температура повысится до 25−27°C. Ожидается дождь, временами — сильный. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 20−22°C. Ожидается дождь. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В Троицком дневная температура понизится до 22−24°C. Ожидается дождь. Скорость