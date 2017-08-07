Дожди накроют большинство районов Хабаровского края в понедельник

Источник: РИА "Новости"

Циклон, которому специалисты Хабаровскгидромета предрекли власть над регионом до вторника включительно, создаст некомфортные условия для жителей большинства его районов. Сильные дожди, почти осенние температуры и никакого намека на солнечную погоду — вот что ждёт Хабаровский край в первый день новой рабочей недели.

В Хабаровске 7 августа дневная температура понизится до 22 -24°C. Ожидается дождь, местами — сильный. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 22 -24°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура повысится до 19 -21°C. Возможен небольшой дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Советской Гавани дневная температура повысится до 18−20°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Охотске дневная температура останется на отметке 16−18°C. Существенных осадков не ожидается, пасмурно. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Вяземском дневная температура повысится до 25−27°C. Ожидается дождь, временами — сильный. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чегдомыне дневная температура понизится до 23−25°C. Ожидается сильный дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Аяне дневная температура повысится до 15−17°C. Ожидается дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Чумикане дневная температура останется на уровне 13−15°C. Ожидается дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Бикине дневная температура повысится до 25−27°C. Ожидается дождь, временами — сильный. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 20−22°C. Ожидается дождь. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.