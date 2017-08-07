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03:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Со стен домов Владивостока исчезают граффити

В вопросах благоустройства районов краевой столицы особое внимание уделяется граффити на фасадах зданий, заборах, остановочных комплексах, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. При обнаружении рисунков их необходимо своевременно удалять или закрашивать.

Так на минувшей неделе в Ленинском районе закрасили граффити на фасадах зданий по адресам: ул. Лазо, д 4 и Океанский проспект, д. 10/12. В Первореченском районе от рисунков была очищена стеклянная стена сцены в парке Победы, а также ликвидировали граффити на ограждении военного городка № 84 по адресу: проспект 100 лет Владивостоку, д. 99. В Первомайском районе от рисунков был очищен фасад жилого дома на Черёмуховой, д. 5.

Напомним, рисунок дальневосточного леопарда площадью более 300 квадратных метров создаст южноафриканский художник Sonny в рамках арт-проекта «До костей» (To the bones) во Владивостоке.

Екатерина Брязгунова.

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