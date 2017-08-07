Со стен домов Владивостока исчезают граффити

Так на минувшей неделе в Ленинском районе закрасили граффити на фасадах зданий по адресам: ул. Лазо, д 4 и Океанский проспект, д. 10/12. В Первореченском районе от рисунков была очищена стеклянная стена сцены в парке Победы, а также ликвидировали граффити на ограждении военного городка № 84 по адресу: проспект 100 лет Владивостоку, д. 99. В Первомайском районе от рисунков был очищен фасад жилого дома на Черёмуховой, д. 5.