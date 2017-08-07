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03:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчане искупались в пене на набережной

В краевой столице отметили День Нептуна.

Источник: Губерния онлайн

В минувшую субботу, 5 августа, на хабаровской набережной прошел семейный праздник — День Нептуна. Гостей ждали пенное шоу, конкурсы, фотосессия с «морским царем», а также битва на водяных пистолетах, сообщает портал «Губерния».

«Идея анимированного шоу принадлежит администрации парка имени Муравьева-Амурского. Из-за отсутствия финансирования в последний раз такой праздник они организовывали в 2013 году. Мы подхватили эту идею год назад. После привлечения инвесторов наши сотрудники поставили пенную пушку и придумали программу с конкурсами и призами для детей разного возраста. Сегодня мы вылили на гостей шоу около 900 литров глицериновой смеси. Это пена, в отличие от мыльной, не раздражает кожу, не щиплет глаза, легко смывается и абсолютно безопасна. Учитывая популярность мероприятия, мы намерены сделать День Нептуна ежегодной традицией», — рассказал директор компании — организатора праздника Дмитрий Власов.

Собеседник отметил, что хабаровчане чествовали Нептуна с небольшим опозданием.

«День Нептуна празднуется тогда же, когда и День Военно-Морского Флота России — в последнее воскресенье июля, но в этом году шоу пришлось перенести почти на неделю, потому что главная сцена на набережной была уже занята», — объяснил Дмитрий Власов.

«Мы приходим на этот праздник уже во второй раз. В прошлом году он был на речном вокзале. Тогда организаторы, как и в этом году, пены не жалели, — рассказывает хабаровчанка Екатерина Андреева. — У меня двое детей: дочь и совсем маленький сын. Их тоже пригласили на сцену — они были в восторге от увиденного, и от самого Нептуна с трезубцем тоже. Обязательно придем и в следующем году».

Основная программа длилась с полудня примерно до 15:30. Купанием в пене праздник не закончился — хабаровчане устроили битву на водяных пистолетах под музыку, которая звучала со сцены до 18:00.

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Хабаровчане искупались в пене на набережной
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