Хабаровчане искупались в пене на набережной
В краевой столице отметили День Нептуна.
В краевой столице отметили День Нептуна.
В минувшую субботу, 5 августа, на хабаровской набережной прошел семейный праздник — День Нептуна. Гостей ждали пенное шоу, конкурсы, фотосессия с «морским царем», а также битва на водяных пистолетах, сообщает портал «Губерния».
«Идея анимированного шоу принадлежит администрации парка имени
Собеседник отметил, что хабаровчане чествовали Нептуна с небольшим опозданием.
«День Нептуна празднуется тогда же, когда и День
«Мы приходим на этот праздник уже во второй раз. В прошлом году он был на речном вокзале. Тогда организаторы, как и в этом году, пены не жалели, — рассказывает хабаровчанка Екатерина Андреева. — У меня двое детей: дочь и совсем маленький сын. Их тоже пригласили на сцену — они были в восторге от увиденного, и от самого Нептуна с трезубцем тоже. Обязательно придем и в следующем году».
Основная программа длилась с полудня примерно до 15:30. Купанием в пене праздник не закончился — хабаровчане устроили битву на водяных пистолетах под музыку, которая звучала со сцены до 18:00.