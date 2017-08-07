Хабаровчанин получил грант для фермы на «дальневосточном гектаре»
На большом участке Михаил Утробин планирует разводить коров.
На большом участке Михаил Утробин планирует разводить коров.
Участник программы «дальневосточный гектар» Михаил Утробин из Хабаровска получил грант в размере трёх миллионов рублей на развитие семейной животноводческой фермы. К реализации проекта он готов приступить в ближайшее время.
Семья Утробиных оформила коллективную заявку на пять гектаров. Место выбирали тщательно, проколесив не один десяток километров в окрестностях Хабаровска. Выбор остановили на Кругликовском сельском поселении в районе имени Лазо.
«Я очень люблю горы и специально искал участок возле заповедника, расположенного на хребте Хехцир. Взял гектар практически у подножья, всего в 900 метрах от заповедника, оттуда открывается прекрасный вид. От Хабаровска всего 50 километров, на машине доезжаю до участка всего за 40 минут, на велосипеде за 1,5 часа. Рядом с участком отсыпана дорога, есть электричество, шикарное место», — рассказал Михаил Утробин.
К освоению «дальневосточных гектаров» Михаил подошёл основательно: определился с проектом, составил смету, нашёл источники финансирования и уже вскоре приступит к строительству. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что у начинающего предпринимателя готов
«Большинство получателей гектаров осваивает свои участки поэтапно, по мере появления средств. Я подошёл к этой задаче немного иначе: подсчитал общую сумму затрат, составил проект, смету и начал искать источники финансирования. Подал документы на получение субсидии на развитие семейной животноводческой фермы в министерство сельского хозяйства Хабаровского края и выиграл грант в размере трёх миллионов рублей. Добавил собственные средства и начинаю осваивать участок», — отметил начинающий фермер.
До конца этого года на участке Утробиных появится коровник на 17 голов и фундамент будущего дома. Участник программы уже придумал и схему реализации будущей продукции. Как сообщает
«Многие не верили, что такие новички в сельском хозяйстве, как я, могут получить грант. Но все действительно возможно, помощь реальна. Конечно, это произошло не по щелчку, необходимо было собрать пакет документов, детально изучить новую сферу деятельности. В профильном ведомстве края мне подробно объясняли весь процесс, подробно отвечали на все вопросы. По сути дела, я устроился на работу сам к себе, и мне это очень нравится», — подчеркнул Михаил Утробин.
Обширную территорию владелец планирует разделить на три зоны, первую из них отвести под животноводство, вторую — под собственный огород и зону отдыха, а на третьей намерен построить свой дом. В дальнейшем начинающий бизнесмен хочет перевезти туда всю свою семью.