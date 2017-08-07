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04:20 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчанин получил грант для фермы на «дальневосточном гектаре»

На большом участке Михаил Утробин планирует разводить коров.

Источник: Восток Медиа

Участник программы «дальневосточный гектар» Михаил Утробин из Хабаровска получил грант в размере трёх миллионов рублей на развитие семейной животноводческой фермы. К реализации проекта он готов приступить в ближайшее время.

Семья Утробиных оформила коллективную заявку на пять гектаров. Место выбирали тщательно, проколесив не один десяток километров в окрестностях Хабаровска. Выбор остановили на Кругликовском сельском поселении в районе имени Лазо.

«Я очень люблю горы и специально искал участок возле заповедника, расположенного на хребте Хехцир. Взял гектар практически у подножья, всего в 900 метрах от заповедника, оттуда открывается прекрасный вид. От Хабаровска всего 50 километров, на машине доезжаю до участка всего за 40 минут, на велосипеде за 1,5 часа. Рядом с участком отсыпана дорога, есть электричество, шикарное место», — рассказал Михаил Утробин.

К освоению «дальневосточных гектаров» Михаил подошёл основательно: определился с проектом, составил смету, нашёл источники финансирования и уже вскоре приступит к строительству. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что у начинающего предпринимателя готов бизнес-план по освоению территории. Для его реализации требуется до 5,5 миллиона рублей и три года времени. Молоко предприниматель намерен продавать по цене ниже рыночной — от 80 рублей за литр.

«Большинство получателей гектаров осваивает свои участки поэтапно, по мере появления средств. Я подошёл к этой задаче немного иначе: подсчитал общую сумму затрат, составил проект, смету и начал искать источники финансирования. Подал документы на получение субсидии на развитие семейной животноводческой фермы в министерство сельского хозяйства Хабаровского края и выиграл грант в размере трёх миллионов рублей. Добавил собственные средства и начинаю осваивать участок», — отметил начинающий фермер.

До конца этого года на участке Утробиных появится коровник на 17 голов и фундамент будущего дома. Участник программы уже придумал и схему реализации будущей продукции. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, он планирует создать интернет-площадку, на которой будет выставляться продукция нескольких фермерских хозяйств, доставку которой будет осуществлять единая организация.

«Многие не верили, что такие новички в сельском хозяйстве, как я, могут получить грант. Но все действительно возможно, помощь реальна. Конечно, это произошло не по щелчку, необходимо было собрать пакет документов, детально изучить новую сферу деятельности. В профильном ведомстве края мне подробно объясняли весь процесс, подробно отвечали на все вопросы. По сути дела, я устроился на работу сам к себе, и мне это очень нравится», — подчеркнул Михаил Утробин.

Обширную территорию владелец планирует разделить на три зоны, первую из них отвести под животноводство, вторую — под собственный огород и зону отдыха, а на третьей намерен построить свой дом. В дальнейшем начинающий бизнесмен хочет перевезти туда всю свою семью.

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