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04:50 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Воду в Хабаровске больше не очищают активированным углем

Дополнительную сорбционную очистку «Водоканал» прекратил с 6 августа.

Источник: AP 2017

В Хабаровске «Водоканал» с 6 августа прекратил дополнительную сорбционную очистку питьевой воды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, порошкообразный активированный уголь использовали как дополнительную меру дезинфекции воды с конца июля, после того, как от жителей Хабаровска стали поступать массовые жалобы на неприятный запах воды из-под крана.

 — Со 2 августа жалобы жителей практически прекратились. Мы разъясняли всем обратившимся в «Водоканал», что волноваться и беспокоиться о качестве воды не стоит. Вода была безопасна всё это время, ею можно было пользоваться как обычно. Для дополнительной очистки мы использовали полторы тонны активированного угля ежесуточно. В настоящий момент мы отмечаем, что качество речной воды, подаваемой на головные очистные сооружения водопровода и на выходе в городскую сеть с 31 июля нормализовалось, — сказал и. о. главного технолога «Водоканала» Геннадий Киреев. То, что вода безопасна для питья, подтвердили и анализы проб, которые провели специалисты Роспотребнадзора. По результатам лабораторного контроля питьевая вода по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.

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