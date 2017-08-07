Воду в Хабаровске больше не очищают активированным углем

— Со 2 августа жалобы жителей практически прекратились. Мы разъясняли всем обратившимся в «Водоканал», что волноваться и беспокоиться о качестве воды не стоит. Вода была безопасна всё это время, ею можно было пользоваться как обычно. Для дополнительной очистки мы использовали полторы тонны активированного угля ежесуточно. В настоящий момент мы отмечаем, что качество речной воды, подаваемой на головные очистные сооружения водопровода и на выходе в городскую сеть с 31 июля нормализовалось, — сказал и. о. главного технолога «Водоканала» Геннадий Киреев. То, что вода безопасна для питья, подтвердили и анализы проб, которые провели специалисты Роспотребнадзора. По результатам лабораторного контроля питьевая вода по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.