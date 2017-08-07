В Уфе под открытым небом пройдет концерт памяти Виктора Цоя

Событие приурочено к трем памятным датам: 21 июня Цою исполнилось бы 55 лет, 24 июня 1990 года состоялся его последний концерт в Москве и 15 августа 1990 года он погиб в автокатастрофе. В Уфе Виктор Цой выступал в апреле 1990 года, дав в городе восемь аншлаговых концертов за три дня.