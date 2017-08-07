Красноярцы смогут увидеть лунное затмение

Источник: AP 2017

Ночью 8 августа с 0:23 до 02:18 по местному времени красноярцы смогут наблюдать частичное лунное затмение: часть диска Луны погрузится в земную тень. Понаблюдать за редким астрономическим явлением смогут жители всей России за исключением Чукотки и Камчатки, где в это время будет уже утро.

«Это достаточно длительное явление и достаточно интересное, его можно наблюдать как в телескоп или бинокль, так и невооруженным глазом. Оно будет доступно всем, главное, чтобы повезло с погодой», — пишет fedpress.ru со ссылкой на лектора Санкт-Петербургского планетария, сотрудника кафедры небесной механики СПбГУ Марию Боруху.

Отмечается, что лучше всего затмение будет видно на территории Новосибирской области.