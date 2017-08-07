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05:54 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы смогут увидеть лунное затмение

Его можно будет увидеть невооруженным глазом.

Источник: AP 2017

Ночью 8 августа с 0:23 до 02:18 по местному времени красноярцы смогут наблюдать частичное лунное затмение: часть диска Луны погрузится в земную тень. Понаблюдать за редким астрономическим явлением смогут жители всей России за исключением Чукотки и Камчатки, где в это время будет уже утро.

«Это достаточно длительное явление и достаточно интересное, его можно наблюдать как в телескоп или бинокль, так и невооруженным глазом. Оно будет доступно всем, главное, чтобы повезло с погодой», — пишет fedpress.ru со ссылкой на лектора Санкт-Петербургского планетария, сотрудника кафедры небесной механики СПбГУ Марию Боруху.

Отмечается, что лучше всего затмение будет видно на территории Новосибирской области.

Добавим, в середине августа ожидается самый масштабный и зрелищный звездопад, пик которого придется на ночь с 12 на 13 августа. Звездный поток Персеиды является самым красивым звездопадом в году.

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