Красноярец отсудил у столовой 24,5 тысячи рублей за тараканов на столе

Житель Красноярска, чей обед был испорчен тараканами, отсудил у столовой 24,5 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Инцидент произошел в столовой «Горожанин», где мужчина решил пообедать. Однако во время приема еды на столе клиент увидел тараканов. «Мужчина покинул данное заведение голодным, в плохом настроении и самочувствии. Незаконные действия столовой вызвали у истца душевные волнения и острые переживания, связанные с тем, что столовая ненадлежащим образом исполняя свои обязанности», — отметили в ведомстве.