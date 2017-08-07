Красноярец отсудил у столовой 24,5 тысячи рублей за тараканов на столе
За антисанитарию владелец столовой заплатит еще и административный штраф.
За антисанитарию владелец столовой заплатит еще и административный штраф.
Житель Красноярска, чей обед был испорчен тараканами, отсудил у столовой 24,5 тысячи рублей. Об этом сообщает
Инцидент произошел в столовой «Горожанин», где мужчина решил пообедать. Однако во время приема еды на столе клиент увидел тараканов. «Мужчина покинул данное заведение голодным, в плохом настроении и самочувствии. Незаконные действия столовой вызвали у истца душевные волнения и острые переживания, связанные с тем, что столовая ненадлежащим образом исполняя свои обязанности», — отметили в ведомстве.
Свои права красноярец решил отстаивать в суде. В итоге суд встал на сторону истца и постановил взыскать с ООО «Продмарт» 24,5 тыс. руб. компенсации морального вреда. Кроме того, по жалобе мужчины проверку провел и Роспотребнадзор. Факт наличия тараканов в столовой подтвердился. За выявленные нарушения ООО «Продмарт» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30000 руб.