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05:56 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярец отсудил у столовой 24,5 тысячи рублей за тараканов на столе

За антисанитарию владелец столовой заплатит еще и административный штраф.

Житель Красноярска, чей обед был испорчен тараканами, отсудил у столовой 24,5 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Инцидент произошел в столовой «Горожанин», где мужчина решил пообедать. Однако во время приема еды на столе клиент увидел тараканов. «Мужчина покинул данное заведение голодным, в плохом настроении и самочувствии. Незаконные действия столовой вызвали у истца душевные волнения и острые переживания, связанные с тем, что столовая ненадлежащим образом исполняя свои обязанности», — отметили в ведомстве.

Свои права красноярец решил отстаивать в суде. В итоге суд встал на сторону истца и постановил взыскать с ООО «Продмарт» 24,5 тыс. руб. компенсации морального вреда. Кроме того, по жалобе мужчины проверку провел и Роспотребнадзор. Факт наличия тараканов в столовой подтвердился. За выявленные нарушения ООО «Продмарт» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30000 руб.

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