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06:02 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области с 1 сентября изменится график выплаты пенсий

С 1 сентября 2017 года меняется график доставки пенсий в 13 районах Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

С 1 сентября 2017 года меняется график доставки пенсий в 13 районах Иркутской области. Как сообщает ОПФР по региону, это связано со сменой графика финансирования денег для кредитных учреждений. Сроки переноса составляют от одного до пяти дней как в одну, так и в другую сторону.

В Бодайбинском районе, Усть-Ордынском Бурятском округе и Усть-Кутском районе финансирование сдвигается на день раньше относительно прежнего графика: с 15 на 14, 16 на 15 и с 17 на 16 числа каждого месяца соответственно. В Октябрьском районе Иркутска и в Иркутском районе финансирование будет происходить вместо 16 — 14 числа каждого месяца. В Киренском районе вместо 18 — 16 числа. Позже на пять дней (23 вместо 18) пенсия будет финансироваться в Саянске, Зиме и Зиминском районе, в Тайшетском и Шелеховском районах. На четыре (23 вместо 19) — в Нижнеилимском районе. Позже на три дня (23 вместо 20) — в Ангарском городском округе, Балаганском, Качугском и Жигаловском районах. Также на два дня позже (23 вместо 21) будут финансироваться психиатрические лечебные учреждения, исправительные учреждения ГУФСИНа России.

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