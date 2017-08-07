Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
"Прокатился": СМИ о реакции на полет Порошенко на МиГ-29
ВКС РФ без энтузиазма ждут истребители Су-57 – СМИ
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Москва закупит всего 12 новейших истребителей Су-57 – СМИ
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
14День Воздушно-десантных войск—2017
06:03 (мск), источник: Baikal-info.ru

Серебряных добровольцев обучат в крупных городах Иркутской области

Проект «Служба милосердия «Серебряные добровольцы» планирует распространить на всю Иркутскую область региональное отделение Российского Красного Креста. Он станет продолжением завершившегося одноименного проекта, проведенного на средства благотворительного фонда «Хорошие истории» и Райффайзенбанка. Об этом 4 августа 2017 года сообщает Агентство социальной информации.

Как рассказала координатор проекта Татьяна Тарасова, всего было набрано 12 пожилых иркутян — по объявлениям на сайте и в социальных сетях, в основном тех, кто имеет медицинское образование, опыт работы сиделками, социальными работниками. Для них провели обучение основам ухода за больными на дому и навыкам оказания первой помощи, оперативного реагирования на ту или иную сложную ситуацию. Добровольцев учили оценивать ситуацию, состояние здоровья больного, рассказывали, какие действия надо предпринимать при высоком давлении, при каких случаях вызывать скорую помощь. Их обеспечили бесплатными учебниками, методическими пособиями.

После обучения серебряные добровольцы оказали услуги 75 пожилым гражданам в трудной жизненной ситуации, больным, одиноким. «Наши волонтеры с ними гуляли, меняли подгузники, помогали по дому, оформляли документы, сопровождали в больницу, даже просто вместе пили чай, стряпали и разговаривали. Нуждающиеся в помощи люди получили ее, а серебряные добровольцы почувствовали себя востребованными, полными сил и энергии, они готовы на добровольных началах продолжать свою деятельность», — прокомментировала Татьяна Тарасова.

По итогам проекта была создана обширная информационно-методическая база. Сейчас Иркутское региональное отделение Российского Красного готовит новый проект по обучению серебряных добровольцев в крупных городах — Иркутске, Братске, Тулуне, Ангарске, Шелехове и Нижнеудинске. Инициаторы надеются, что проект получит в 2017 году финансирование по областному конкурсу грантов для социально-ориентированных НКО «Губернское собрание общественности» и стартует уже осенью. «Помощь пожилым гражданам — не прибыльное дело, а дело, которое поможет гражданам, нуждающимся в поддержке, обрести чувство уверенности в завтрашнем дне, почувствовать теплоту и заботу общества», — говорит Татьяна Тарасова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Тиллерсон: США ответят на сокращение дипмиссий в РФ до сентября
Рогозин анонсировал отмену льгот зарубежным авиапроизводителям
КНДР отвергла предложения Южной Кореи по налаживанию отношений
Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни девяти человек
Карла дель Понте покинет комиссию ООН по правам человека в Сирии
Суд продлил арест экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Глава МИД: Польша не хочет принимать беженцев с Ближнего Востока
Спорт
«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру В главном матче года главный претендент на новое чемпионство разнес действующего чемпиона
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь