Серебряных добровольцев обучат в крупных городах Иркутской области

Как рассказала координатор проекта Татьяна Тарасова, всего было набрано 12 пожилых иркутян — по объявлениям на сайте и в социальных сетях, в основном тех, кто имеет медицинское образование, опыт работы сиделками, социальными работниками. Для них провели обучение основам ухода за больными на дому и навыкам оказания первой помощи, оперативного реагирования на ту или иную сложную ситуацию. Добровольцев учили оценивать ситуацию, состояние здоровья больного, рассказывали, какие действия надо предпринимать при высоком давлении, при каких случаях вызывать скорую помощь. Их обеспечили бесплатными учебниками, методическими пособиями.

После обучения серебряные добровольцы оказали услуги 75 пожилым гражданам в трудной жизненной ситуации, больным, одиноким. «Наши волонтеры с ними гуляли, меняли подгузники, помогали по дому, оформляли документы, сопровождали в больницу, даже просто вместе пили чай, стряпали и разговаривали. Нуждающиеся в помощи люди получили ее, а серебряные добровольцы почувствовали себя востребованными, полными сил и энергии, они готовы на добровольных началах продолжать свою деятельность», — прокомментировала Татьяна Тарасова.